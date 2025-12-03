Карачаево-Черкесия третий год лидирует по производству минводы в СКФО

Карачаево-Черкесия третий год подряд сохраняет лидерство среди российских регионов по выпуску минеральной воды, произведя с января по октябрь 2025 года свыше 558 млн литров продукции. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации ведомства, данные получены из государственной системы маркировки «Честный знак». Республика также занимает ведущие позиции по производству всех видов питьевой воды.

«За десять месяцев 2025 года предприятия КЧР отгрузили более 797 млн литров продукции. Этот показатель обеспечил региону второе место в общероссийском рейтинге и первую позицию в СКФО»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко