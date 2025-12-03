Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—ноябре 2025 года

Место Модель Продажи (шт.) Изменение (% год к году) Доля рынка (%)
1 Lada Granta 134 213 –27,9 11,28
2 Lada Vesta 74 727 –34,5 6,28
3 Haval Jolion 59 425 –24,9 5
4 Geely Monjaro 35 025 –21,8 2,94
5 Belgee X50 34 002 15,6 2,86
6 Haval M6 31 044 –10,5 2,61
7 Lada Niva Legend 31 035 –28,2 2,61
8 Belgee X70 23 103 650,8 1,94
9 Tenet T4 9970 н/д 0,84
10 Tenet T7 9421 н/д 0,79

Источник: «Автостат» и ППК.

