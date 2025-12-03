Газета «Коммерсантъ» 03.12.2025, 07:00 Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—ноябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение (% год к году) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 134 213 –27,9 11,28 2 Lada Vesta 74 727 –34,5 6,28 3 Haval Jolion 59 425 –24,9 5 4 Geely Monjaro 35 025 –21,8 2,94 5 Belgee X50 34 002 15,6 2,86 6 Haval M6 31 044 –10,5 2,61 7 Lada Niva Legend 31 035 –28,2 2,61 8 Belgee X70 23 103 650,8 1,94 9 Tenet T4 9970 н/д 0,84 10 Tenet T7 9421 н/д 0,79 Открыть в новом окне Источник: «Автостат» и ППК.