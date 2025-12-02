Недобор осадков в бассейнах рек Крыма достиг 98% в ноябре

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало критический недобор осадков в республике в ноябре. По большинству речных бассейнов дефицит составил 76-98%, сообщается на сайте ведомства.

Первый месяц холодного периода оказался очень теплым из-за преобладания тропических воздушных масс. В отличие от сентября и октября, ноябрь характеризовался значительной нехваткой дождей.

Исключением стало среднее течение бассейна реки Салгир, где выпало 18,6 мм осадков, что составило 42% от нормы. В Крымских горах также отмечен существенный дефицит влаги.

Неблагоприятные погодные условия привели к снижению уровней воды в большинстве рек. Суточные колебания уровней находились в пределах 1-2 см, преимущественно в сторону понижения.

Анна Гречко