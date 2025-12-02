Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали

В Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне, площадь горения составляет 250 кв. м. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас спасатели проливают очаг возгорания на территории полигона «Терра-Н». В тушении пожара участвуют 17 специалистов, задействованы семь единиц техники.

«Ъ-Кубань» писал, что возгорание полигона «Терра-Н» произошло вечером 1 декабря. На участке размещены твердые коммунальные отходы. Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту возгорания, по результатам проверочных мероприятий надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц.

Алина Зорина