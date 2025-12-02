Reuters: в Индии обязали ставить на смартфоны государственное приложение

По данным агентства Reuters, власти Индии обязали производителей смартфонов предустанавливать на выпускаемые в стране смартфоны приложение, которое предназначено для защиты пользователей от спама и кибермошенников, а также должно блокировать телефон в случае его кражи или потери. Приложение Sanchar Saathi разработано государственной индийской компанией и его нельзя самостоятельно удалить со смартфона.

Агентство Reuters сообщает, что у него в распоряжении имеется постановление правительства от 28 ноября, в котором производителям дается 90 дней на предустановку приложения. Что касается устройств, которые уже находятся в цепочке поставок, то производители должны устанавливать приложение на телефоны при помощи обновлений ПО. Правительство заявило, что приложение необходимо для борьбы с «серьезной угрозой» для кибербезопасности телекоммуникаций, исходящей от дублированных или поддельных номеров IMEI, которые позволяют совершать мошеннические действия и злоупотреблять сетью.

Евгений Хвостик