«Ростовводоканал» устраняет аварию на двух участках сетей города

Жители двух районов Ростова-на-Дону остались без холодного водоснабжения из-за порывов на водопроводных сетях. Об этом сообщил департамент энергетики и ЖКХ города, ссылаясь на данные АО «Ростовводоканал».

Первый порыв произошел на пр. Горшкова, что привело к временному ограничению водоснабжения в микрорайоне «Болгарстрой». Второй — на ул. Профсоюзная. Без воды остались жители в границах ул. Верещагина, ул. Профсоюзная, пер. Тихий и ул. 1-я Баррикадная.

Аварийные бригады предприятия уже начали работы по устранению повреждений. Ресурсоснабжающая организация планирует восстановить подачу воды до 18:00 второго декабря.

Валентина Любашенко