На улице Беринга сносят незаконную автомойку Union

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга приступил к освобождению территории площадью 164 кв. м в Василеостровском районе, на которой незаконно размещен нестационарный торговый объект. Об этом сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Судя по приведенным комитетом кадрам, речь идет о павильоне сети автомоек Union по адресу: улица Беринга, 9, к. 1. В ККИ отметили, что участок был передан в аренду юрлицу для временного размещения павильона без права строительства капитальных объектов.

После истечения срока по договору арендатор проигнорировал требование освободить территорию, в связи с чем принято решение о принудительном сносе. Затраты на работы комитет планирует взыскать с бывшего арендатора.

Артемий Чулков