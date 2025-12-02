На Дону мужчина получил 12 лет колонии за преступления 33-летней давности

В Ростовской области вынесли приговор 52-летнему фигуранту уголовного дела о разбое («а, б, в, е» ст. 146 УК РСФСР) и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (п. «а» ст. 102 УК РСФСР). Преступления он совершил 33 года назад, сообщили в СУ СК России по региону.

Следствием и судом установлено, что в марте 1992 года злоумышленник и два его соучастника проникли в частный дом в хуторе Сазонов Каменского района. Там они с ножом напали на 60-летнего мужчину и 53-летнюю женщину, похитив 1,5 тыс. руб. (образца 1991 года). Из-за ранений хозяин дома скончался. С похищенным злоумышленники скрылись.

Одного из фигурантов задержали в 2024 году. Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима.

Сейчас следователи разыскивают двух других соучастников преступления.

Мария Хоперская