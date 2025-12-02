Краснодар получил 50 новых трамваев в 2025 году

Краснодар получил последние два трамвая из запланированной на 2025 год партии в 50 вагонов, изготовленных Усть-Катавским вагоностроительным заводом в рамках концессионного соглашения с компанией «Синара-ГТР Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

После пусконаладочных работ и обкатки транспорт выйдет на маршруты в городе. Каждый вагон оборудован 32 сиденьями и рассчитан на перевозку до 120 пассажиров. Составы оснащены кондиционерами, мультимедийным информационным комплексом и широкими дверями со светодиодной подсветкой. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрена специальная кнопка связи с водителем. Трамваи оснащены системой «Говорящий город» для помощи слабовидящим людям и комплексом видеонаблюдения. В салонах также установлены USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркивал, что трамваи являются любимым горожанами видом транспорта, поэтому трамвайный парк должен обновляться и пополняться новыми комфортабельными моделями.

Согласно концессионному соглашению с ООО «Синара-ГТР Краснодар», до конца 2026 года в городе будут курсировать 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Алина Зорина