Ростовские таможенники составили тысячу протоколов за непредоставление статистики

Сотрудниками Ростовской таможни с начала года составлено более 1000 протоколов об административных правонарушениях по статье 19.7.13 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров). Об этом сообщает пресс-служба Южной таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего Ростовская таможня за 11 месяцев 2025 года зарегистрировала более 40 тыс. статистических форм учета перемещения товаров в рамках взаимной торговли Российской Федерации с членами Евразийского экономического союза — Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Согласно законодательству, отправлять статистическую форму за отчетный месяц необходимо не позднее 10 рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем отгрузки или получения товаров. Санкции за нарушение предполагают штраф — для должностных лиц от 10 до 15 тыс. руб., юридических лиц от 20 до 50 тыс. руб. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается вдвое.

Константин Соловьев