Добивались славы кулаками: банду юных треш-блогеров задержали во Всеволожске

Полиция пресекла деятельность подростковой банды, промышлявшей нападениями ради «трендового» контента во Всеволожске, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Были задержаны пять молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для масштабной проверки стало заявление местного жителя в октябре этого года. Он сообщил, что стал жертвой разбойного нападения: группа подростков избила его, пыталась похитить рюкзак и вела съемку происходящего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. В ходе расследования полиция обнаружила в телефонах задержанных целый архив видео, доказывающий их причастность к другим нападениям на людей.

Кроме того, злоумышленники использовали поддельные аккаунты для заказа каршеринговых автомобилей, на которых устраивали преднамеренные аварии.

Все эти опасные действия, по версии следствия, были частью создания так называемого «трэш-контента». Двое 17-летних фигурантов задержаны, устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности.

Андрей Маркелов