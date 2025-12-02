В Ростове после проверки прокуратуры ликвидировали мусорный полигон

Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой осуществлена проверка исполнения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили в лесополосе рядом с ул. Зои Космодемьянской незаконный мусорный полигон твердых коммунальных отходов. При этом уполномоченными должностными лицами не были предприняты меры, направленные на выявление и ликвидацию указанного нарушения.

По итогам рассмотрения прокуратурой было вынесено предписание. В соответствии с постановлением прокурора, ответственное должностное лицо понесло административное наказание за несоблюдение требований, установленных ч. 1 ст. 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства территорий).

После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены, мусорный очаг ликвидирован.

Валентина Любашенко