Выплату пострадавшим от атак БПЛА в Новороссийске увеличат до 30 тысяч рублей

В Новороссийске вдвое увеличат размер единовременной материальной помощи жителям, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА. Соответствующее решение принял глава города Андрей Кравченко, озвучив инициативу на аппаратном совещании в администрации 2 декабря.

Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Согласно постановлению администрации Новороссийска №5660 от 25 ноября, единовременная выплата пострадавшим при ЧС была утверждена в размере 15,7 тыс. руб. на человека. На аппаратном совещании Андрей Кравченко озвучил, что в адрес мэрии поступают вопросы от местных жителей о возможности увеличения компенсационных выплат.

«Это будет небольшая, несильная нагрузка на городской бюджет — увеличить эти возмещения. Сумма увеличится в два раза и составит 30 тыс. руб. на одного проживающего»,— заявил глава Новороссийска.

Андрей Кравченко утверждает, что установка качественного окна (в случае атаки БПЛА повреждения оконных блоков являются наиболее распространенными), по последним подсчетам сотрудников администрации, обойдется максимум в 30 тыс. руб. Такой размер компенсации получает каждый собственник пострадавшего жилья.

По словам заместителя главы Эльвиры Кальченко, компенсационные выплаты предоставляются пострадавшим в течение недели после подготовки пакета документов. Андрей Кравченко призвал ускорить данный процесс.

София Моисеенко