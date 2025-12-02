В Краснодаре за год отремонтировали более 25 км дорог

В Краснодаре в 2025 году отремонтировали 10 участков дорог общей протяженностью более 25 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

При поддержке администрации края восстановили улицы Дальнюю, Ягодина, Школьную, Меланжевую, Красных Партизан, Рашпилевскую, Тургенева, Кузнечную, Уральскую и Калинина. За счет местного бюджета в 2025 году отремонтировали пять дорог: улицу Норковую в поселке Знаменском, Журавлиную в Новознаменском жилом районе, Заводовского, Тверскую и проезд от Красных Партизан к медицинским учреждениям.

На завершающей стадии находится восстановление трех участков, ведущих к социальным объектам: участок на улице Плодовой от Ратной Славы до Куликово Поле, на улице Куликово Поле от Плодовой до Командорской и на улице Александра Исаева от Пригородной до Кипарисовой.

В планах на 2026 год ремонт 15 дорог, включая центральные улицы и участки в пригородных поселках. В список вошли улица Богатырская от Восточного обхода до Сечевой в Новознаменском жилом районе, улица Комарова, Тенистая, Циолковского, Кожевенная, пер. Майорский, Краснодарская, Воронежская, Обрывная, Дзержинского, Гудимы, Красина и Атарбекова.

В 2025 году в Краснодаре началась масштабная программа развития улично-дорожной сети «25/35». Первым объектом стал капитальный ремонт Тургеневского моста, который начался в середине апреля.

С 2017 по 2024 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в кубанской столице обновили более 530 км дорог. С 2020 по 2023 годы за счет местного бюджета выполнили ремонт 19 объектов общей протяженностью более 11 км.

Алина Зорина