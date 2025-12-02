На Дону таможенники задержали контрабанду с самоцветами на сумму 3,4 млн рублей

Сотрудники таможни задержали 38-летнего директора ювелирной компании из Ростова-на-Дону за контрабанду драгоценных камней из Индии. Об этом сообщает ФТС России.

Нарушение выявили при проверке международных почтовых отправлений. Работники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен обнаружили 16 посылок из Индии, адресованных руководителю ювелирной фирмы. В них находились незадекларированные драгоценные камни общим весом 2,1 тыс. карат стоимостью 3,4 млн руб. Получатель утверждал, что товары предназначены для личного использования.

Экспертиза показала, что среди самоцветов были сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты и голубые апатиты. Против получателя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Валентина Любашенко