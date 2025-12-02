Продажи по ДДУ в Петербурге выросли на 22% и достигли 3,6 тыс. договоров в октябре

Количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в Санкт-Петербурге в октябре 2025 года выросло на 22% по сравнению с сентябрем и достигло 3,6 тыс. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным платформы, октябрь стал рекордным месяцем для первичного рынка по стране: зарегистрировано 58,2 тыс. ДДУ (+45% год к году, +22% за месяц). Наиболее значительный месячный прирост отмечен в Московской области, где за месяц заключили 5,5 тыс. ДДУ (+40%) и Краснодарском крае с 3 тыс. ДДУ (+30%).

В Петербурге предложение новостроек на платформе выросло на 2% год к году. Отдельно в городе за тот же период увеличился выбор однокомнатных квартир (+11%) и студий (+1%). Лидерами по увеличению предложения стали Рязань (+99%), Уфа (+90%) и Липецк (+75%), по всей России показатель прибавил 20%.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга составила 237 тыс. рублей — третий показатель в России после Москвы (455 тыс. рублей) и Сочи (314 тыс. рублей). В Краснодаре средняя стоимость равна 157 тыс. рублей, в Новосибирске — 147 тыс. рублей за кв. м.

Артемий Чулков