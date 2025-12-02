Следователи проверяют данные о нападении бездомной собаки на жительницу Краснодара

Следственные органы в Краснодаре инициировали уголовное дело после распространения в социальных сетях информации о нападении бездомной собаки на жительницу города. Инцидент произошел на улице Ставропольской, у здания кинотеатра, где животное укусило женщину за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По утверждениям очевидцев, та же собака в течение последнего месяца неоднократно проявляла агрессию к прохожим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

СКР по Краснодарскому краю сообщил, что материалы проверки легли в основу дела о халатности, возбужденного следственным отделом по Центральному округу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет, были ли допущены нарушения при работе служб, ответственных за обращение с безнадзорными животными.

Вячеслав Рыжков