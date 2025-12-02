В Ростовской области цена на яйца снизилась до 83 рублей в 2025 году

В Ростовской области стоимость десятка куриных яиц снизилась до 83 руб. По сравнению с ноябрем 2024 года цена стала ниже на 20,5%. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации ведомства, падение стоимости связано с увеличением поголовья кур-несушек после подорожания продукции в 2023 году. Рост производства привел к избытку товара на рынке при одновременном снижении спроса.

«Следует отметить, что яйцо — это товар с ограниченным сроком хранения, производителям излишки приходится реализовывать по сниженным ценам», — пояснили в департаменте.

Валентина Любашенко