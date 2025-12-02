Предложения подработки для пенсионеров в Ставрополье выросли на 92%

В Ставропольском крае количество предложений частичной занятости для пенсионеров за январь-октябрь 2025 года увеличилось на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты «Авито Подработки», проанализировавшие рост спроса на исполнителей пенсионного возраста.

Средняя зарплата для пенсионеров при неполной занятости составила 57 751 руб. в месяц.

Наибольший рост спроса зафиксирован на позиции парикмахера — количество предложений увеличилось в 2,7 раза до 167 вакансий. Средняя оплата за такую работу составляет около 38 875 руб. в месяц.

В 2,6 раза выросло число предложений для диспетчеров — до 162 вакансий с зарплатой порядка 59 000 рублей. Третье место занимает должность водителя такси с ростом в 2,3 раза до 132 предложений и средним доходом 73 600 руб, в месяц.

По данным сервиса, за третий квартал 2025 года по России общее количество откликов исполнителей старше 65 лет выросло на 44% год к году.

«Формат частичной занятости позволяет исполнителям самим выбирать удобный график и объем задач, подбирать смены под удобный режим, что делает его популярным, в том числе среди исполнителей пенсионного возраста»,— комментирует Сергей Яськин, директор сервиса Авито Подработка.

Старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова рекомендует пенсионерам тщательно выбирать предложения, изучать отзывы о компаниях и официально оформлять трудовые отношения.

«Грамотный подход к поиску подработки поможет без рисков получить дополнительный доход»,— отмечает Наталья Юматова.

Эксперты подчеркивают, что реальные заработки могут отличаться от средних показателей и зависят от количества смен, региона работы и опыта исполнителя.

Тат Гаспарян