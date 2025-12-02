В Ростове-на-Дону проведут плановое выжигание в районе Кумженской рощи

В Ростове-на-Дону 3 и 5 декабря проведут контролируемое выжигание сухой травянистой растительности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Плановое выжигание запланировано на 11:00 на территории Железнодорожного района в границах участка улицы Кумженской, 1Ж. Отмечается, что общая площадь выжигания составит порядка 30 тыс. кв. м. Мероприятие состоится под контролем пожарно-спасательных служб.

Константин Соловьев