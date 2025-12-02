Кисловодск вошел в десятку популярных направлений для отдыха в декабре 2025 года

Кисловодск стал одним из десяти самых востребованных направлений отдыха россиян в декабре 2025 года, сообщает мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале со ссылкой на данные российского сервиса бронирования ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Средняя продолжительность поездки в курортный город составила около шести ночей. В топ вошли также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Краснодар, Калининград, Красная Поляна и Анапа.

Евгений Моисеев подчеркнул, что присутствие Кисловодска в рейтингах популярных туристических направлений зимой подтверждает привлекательность города как места для отдыха и оздоровления. Гости приезжают не только ради самого города, но и чтобы посетить живописные окрестности. Власти совместно с бизнесом продолжают работу по улучшению инфраструктуры и качества сервисов, чтобы сделать пребывание туристов комфортным и запоминающимся.

Высокая позиция Кисловодска в рейтинге важна для экономики города. Туристические доходы способствуют созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и росту зарплат в частном секторе, что является одной из ключевых задач исполнительной власти. Мэр отметил необходимость поддержания стабильного турпотока на протяжении всего года. Для гостей и жителей в декабре традиционно готовится насыщенная новогодняя культурно-развлекательная программа.

По данным сервиса ТВИЛ.РУ, Кисловодск также занимает высокие позиции по бронированию жилья в зимний период, в том числе для аренды коттеджей. Средняя стоимость проживания составляет около 4,6 тыс. руб. за ночь, что делает город доступным для туристов. Городской климат и развитая инфраструктура привлекают гостя не только в высокий туристический сезон, но и в межсезонье, когда отдых сочетается с оздоровлением. Это требует дальнейших инвестиций и поддержки туристической сферы, что в конечном итоге способствует укреплению городской экономики и повышению качества жизни жителей региона.

Станислав Маслаков