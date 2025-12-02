Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону спрос на новостройки увеличился на 16% в 2025 году

Предложение квартир в новостройках Ростова-на-Дону в октябре 2025 года увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, за этот период в донской столице расширился выбор однокомнатных квартир на 62%, двухкомнатных — на 49%, трехкомнатных — на 25% и студий — на 57%.

«Интерес покупателей к новостройкам Ростова-на-Дону также вырос на 16% год к году. При этом спрос на однокомнатные квартиры увеличился на 12%, на двухкомнатные — на 11%, на трехкомнатные — на 7%, а на студии — на 53%»,— пояснили в сообщении.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону составила 132 тыс. руб. Для сравнения: в Краснодаре этот показатель достиг 143 тыс. руб., в Москве — 405 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 237 тыс. руб. В среднем по России квадратный метр на первичном рынке стоит 170 тыс. руб.

По данным «Дом.РФ», продажи по договорам долевого участия в октябре оказались рекордными за 2025 год: было зарегистрировано 58, 2 тыс. договоров, что на 45% выше показателей октября прошлого года. Хотя в Ростовской области по итогам десяти месяцев ситуация почти не изменилась — положительная динамика сохраняется на символические 0,1% год к году.

Рост активности покупателей эксперты связывают с информацией о планируемом ужесточении условий программы «Семейная ипотека» с февраля 2026 года. Предполагается, что после изменений можно будет оформить только одну ипотеку по льготной ставке на ребенка, тогда как сейчас это может сделать каждый из родителей.

Валентина Любашенко

