Житель Новгородской области избил фельдшера скорой помощи на Народной улице

Днем 28 ноября в полицию поступило сообщение о нападении на бригаду скорой помощи на Народной улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Фельдшера 1998 года рождения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что около одиннадцати утра доставляемый в больницу пациент напал на него с кулаками, после чего убежал в сторону КАД. Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Накануне, 1 декабря, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Волот Новгородской области задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении. Сейчас он находится в Петербурге, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Маркелов