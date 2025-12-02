Из Ростовской области в Китай отправили партию пуха весом 15 тонн

Россельхознадзор одобрил поставку 15 тонн пухоперьевой смеси из Ростовской области в Китай. Проверка и оформление груза прошли с 24 по 28 ноября 2025 года в пунктах таможенного контроля региона, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации экспертов, качество и безопасность партии подтвердили лабораторные исследования Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Проверка через систему ФГИС «ВетИС» показала законность происхождения экспортируемого товара — нарушений не обнаружено.

Разрешение на вывоз продукции выдано через автоматизированную систему «Аргус».

