В Махачкале из незаконного отчуждения вернули имущество на 620 млн рублей

В Махачкале вернули в муниципальную собственность незаконно отчужденные земельные участки и объекты капитального строительства общей кадастровой стоимостью более 620 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Общая площадь восстановленного в правах муниципального имущества составила 163 тыс. кв. м. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в ноябре власти Махачкалы сообщили, что в муниципальную собственность города вернули более 34 га земли общей кадастровой стоимостью около 380 млн руб.

Константин Соловьев

