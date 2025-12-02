В Махачкале из незаконного отчуждения вернули имущество на 620 млн рублей

В Махачкале вернули в муниципальную собственность незаконно отчужденные земельные участки и объекты капитального строительства общей кадастровой стоимостью более 620 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Общая площадь восстановленного в правах муниципального имущества составила 163 тыс. кв. м. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в ноябре власти Махачкалы сообщили, что в муниципальную собственность города вернули более 34 га земли общей кадастровой стоимостью около 380 млн руб.

Константин Соловьев