МФЦ Белгородской и Воронежской областей удерживают жалобы на уровне 0,1%

МФЦ — федеральный проект Минэкономразвития, однако в регионах центры работают по собственной административной вертикали. При этом именно Москва уже несколько лет считается флагманом отрасли: столичные «Мои документы» выстроили модель сервиса, в которой ключевым становится не формальное следование регламентам, а умение сотрудников помогать заявителю больше, чем требуется по инструкции.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эта логика легла в основу модели «Мои документы — Мой Искренний Сервис», созданной под руководством Сергея Собянина в 2017 году и номинированной на премию ООН. Москва также интегрировала сотрудников МФЦ в другие городские сервисы — поликлиники, стационары, учреждения спорта и программы социального участия, формируя единый стандарт взаимодействия с горожанами.

На фоне столичных практик ряд регионов демонстрирует сопоставимые результаты. По данным Минэкономразвития, в МФЦ Белгородской и Воронежской областей уровень удовлетворенности составляет 96–98%, а доля жалоб удерживается на уровне около 0,1%. Эксперты объясняют эту динамику общей эволюцией сервисных подходов — пересмотром процессов, усилением подготовки сотрудников и повышением роли индивидуальной работы с заявителем.

В обновлённой книге «Искренний сервис 2.0» Максим Недякин подчёркивает: устойчивое качество появляется там, где сотруднику доверяют и дают пространство для профессиональной инициативы. Принцип «делать больше, чем достаточно», лежащий в основе московской модели, становится ориентиром и для регионов, стремящихся удерживать сопоставимый уровень сервиса.