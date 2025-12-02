В Ставропольском крае завершается ремонт 310 км местных дорог

Завершается ремонт 310 км местных дорог в Ставропольском крае по краевой программе «Развитие транспортной системы», сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

Работы велись во всех 33 муниципалитетах, полностью завершены они в 11 округах – среди них Александровский, Апанасенковский, Арзгирский и другие. Ремонт учитывал пожелания жителей, в том числе выраженные на прямых линиях губернатора Владимира Владимирова, и велся на подъездах к социальным объектам и частному сектору.

Например, в Андроповском округе отремонтировали улицы Комарова, Кочубея и Северный переулок села Курсавка, в Грачевском – улицы Синиченко, Комсомольскую, Красноармейскую и Ключевую в разных населенных пунктах, в Труновском – сразу несколько улиц села Донского. Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа сообщил, что более половины краевого дорожного фонда направляется на местные дороги. В 2025 году на эти цели выделено 57% средств краевого дорожного фонда, что позволило обновить 310 км.

Это часть большой работы: за 2023-2024 годы в Ставропольском крае привели в нормативное состояние рекордные 1,1 тысячи километров местных дорог. По плану к 2030 году доля дорог местного значения в нормативном состоянии должна достичь 85%. Общий объем финансирования на ремонт местных дорог в 2025 году превышает 11 млрд рублей, а работы в крае ведутся также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», где акцент сделан на региональные дороги и инфраструктуру, включая мосты и магистрали.

Ремонт дорог позволяет связывать населенные пункты с общей дорожной сетью региона, обеспечивать подъезд к социальным объектам и частному сектору, улучшая качество жизни и транспортную доступность.

Станислав Маслаков