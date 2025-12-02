Жители Ставрополья подали 15,6 тысяч жалоб в краевой фонд капремонта

Количество обращений в краевой фонд капитального ремонта за 11 месяцев 2025 года достигло 15,6 тыс., что лишь незначительно превышает показатель за аналогичный период прошлого года — 15,4 тыс., сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, согласно заявлению фонда, объем выполненных работ вырос более чем втрое, что позиционируется как значимое достижение: масштабная активизация деятельности фонда не сопровождается пропорциональным ростом обращений от собственников домов.

Электронные каналы остаются ведущим способом связи — более половины запросов поступают через сайт фонда, электронную почту и портал «Госуслуги», тогда как остальные — традиционным путем, лично или по почте. Выбор канала коррелирует с уровнем доверия граждан к оперативности и качеству ответов фонда.

Тематика обращений остается стабильной: около половины связаны с начислением взносов и задолженностей, вызывающих регулярные разъяснения. Около четверти касаются порядка и сроков проведения капитального ремонта, контроля качества выполнения работ, а остальные обращения связаны с юридическими вопросами — сменой собственника, корректировкой площади, обновлением данных.

Генеральный директор фонда Павел Корниенко заявил, что обращения собственников не являются проблемой, а помогают развитию системы. По его словам, жители лучше понимают, как работает капитальный ремонт, что важно не меньше, чем строительные действия сами по себе. Несмотря на увеличение активности и числа объектов капремонта, тревожность и претензии со стороны жильцов снижаются, что в фонде рассматривают как растущее доверие к работе регионального оператора и повышение эффективности взаимодействия.

Станислав Маслаков