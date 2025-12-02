Таиландская Dusit International возьмет в управление отель «Аманауз» в Домбае

Таиландская компания Dusit International заключила с краснодарской строительной компанией «Семья» и Primell Hotel Group соглашение о долгосрочном управлении отелем «Аманауз» в поселке Домбай Карачаево-Черкесии, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу СК «Семья».

Срок сотрудничества — 10 лет. Dusit International возьмет отель под прямое управление, а Primell обеспечит техническую поддержку при запуске. Отель будет работать под премиальным брендом Dusit Collection.

«Аманауз» строят на месте советского долгостроя — гостиницы, начатой в 1983 году и замороженной в 1985-м, всего за несколько месяцев до завершения. Новый проект рассчитан на 454 номера разных категорий, включая подземный паркинг, wellness-зону, рестораны, бары, банкетный зал, конференц-пространство и детский клуб. Общие инвестиции в строительство составляют около 6,2 млрд рублей, финансирование обеспечивает «Банк Дом.РФ». Завершение строительства запланировано на 2029 год.

Dusit International — крупный международный оператор премиальных отелей и курортов, основанный в 1948 году в Бангкоке. Компания управляет более чем 50 объектами в 18 странах и входит в топ гостиничного бизнеса Азии. В последние годы она активно выходит на российский рынок с проектами в курортных регионах. Управление «Аманаузом» в Домбае станет частью развития туристической инфраструктуры Карачаево-Черкесии, с акцентом на повышение качества сервиса и привлечение гостей как из России, так и зарубежья.

Отель «Аманауз» стремится восполнить дефицит высококлассных гостиниц на курорте Домбай и создать новую точку притяжения, сочетая современный комфорт с наследием советской эпохи в архитектурном стиле. Поддержка Primell Hotel Group гарантирует техническую готовность и эффективный запуск гостиницы, что важно для реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. Сделка с Dusit International — это стратегический шаг для Домбая и Карачаево-Черкесии в целом, направленный на развитие круглогодичного туризма и повышение конкурентоспособности региона на туристическом рынке России и международном уровне.

Станислав Маслаков