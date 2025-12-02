Житель Кубани обвиняется в реабилитации нацизма в интернете

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 34-летнему жителю Славянска-на-Кубани в реабилитации нацизма через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с июня 2020 по ноябрь 2025 года обвиняемый публиковал на своем сайте материалы, доступные неограниченному кругу лиц, в которых негативно оценивается празднование «Дня Победы», а также оскверняются символы воинской славы России.

Противоправную деятельность выявили правоохранители. После задержания суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи СКР совместно с сотрудниками краевого УФСБ провели обыск по месту жительства фигуранта. Изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и другие предметы, важные для расследования.

Житель Краснодарского края обвиняется в двух эпизодах реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательной базы.

Алина Зорина