В ПФК «Краснодар-ЮМР» перешел двукратный чемпион мира Кирилл Романов

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» объявил о подписании нападающего Кирилла Романова, одного из самых титулованных российских игроков в этом виде спорта. 35-летний спортсмен, двукратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России, проведет предстоящий сезон в составе краснодарской команды, сохранив за собой привычный 15-й номер.

Господин Романов, мастер спорта международного класса и капитан сборной России, минувший сезон отыграл в санкт-петербургском «Лексе» в роли играющего тренера, приведя клуб к серебряным медалям Суперлиги. До этого он выступал за команды Санкт-Петербурга, включая TIM, «Кристалл» и IBS, а также за «Саратов». Наиболее успешный этап его карьеры пришелся на период в «Кристалле», где он восемь раз выигрывал чемпионат России.

В активе нападающего также восемь побед в Кубке России, золото Суперкубка страны и три трофея Кубка европейских чемпионов. За национальную сборную Романов провел 217 матчей и забил 82 мяча, дважды стал чемпионом мира, дважды — бронзовым призером, трижды выигрывал Евролига, а также стал чемпионом Европейских игр.

Президент «Краснодара-ЮМР» Владислав Силютин назвал новичка игроком с «уникальным опытом» и «победным менталитетом», выразив уверенность, что его приход усилит команду. Главный тренер Виктор Крышанов отметил, что Романов «не нуждается в представлении» и способен помочь в решении поставленных задач.

Сам футболист заявил, что рад присоединиться к «быстро развивающемуся проекту» и намерен приложить максимум усилий для достижения клубом высоких результатов.

Вячеслав Рыжков