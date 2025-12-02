Жительницу Кубани задержали по подозрению в госизмене
ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае местной жительницы 1988 года рождения, подозреваемой в государственной измене. По данным Центра общественных связей ведомства, спецслужбы установили, что женщина перечисляла денежные средства посреднику, занимавшемуся сбором помощи для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственное управление УФСБ по региону возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве отмечают, что действия фигурантки квалифицированы как оказание финансовой поддержки иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
ФСБ вновь призвала граждан проявлять осторожность и воздерживаться от участия в инициативах и переводах через непроверенные интернет-ресурсы, напомнив о возможности наступления уголовной ответственности за подобные действия.