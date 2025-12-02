Владельцы квартир в сгоревшем доме в Ставрополе получат до 2,1 млн рублей

Городская дума Ставрополя утвердила размер компенсаций жителям дома на ул. Дзержинского, 143, пострадавшего от пожара 26 ноября. Соответствующий документ размещен на Правовом портале администрации города.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, жители получат единовременные компенсации на ремонтные работы. На восстановление общедомового имущества направят почти 7,3 млн руб. Владельцы восьми квартир получат выплаты от 573 тыс. до 2,1 млн руб. Размер компенсации зависит от площади жилья и степени причиненного ущерба.

Валентина Любашенко