Суд обязал магазин выплатить компенсацию тюменцу, упавшему на скользкой плитке
Голышмановский районный суд обязал магазин «Магнит» в селе Аромашево выплатить 350 тыс. рублей местному жителю за травму, полученную на скользкой плитке, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел в январе.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Прокуратура выяснила, что пришедший за покупками пенсионер, инвалид третьей группы, поскользнулся на кафеле при входе в магазин и упал. Он получил закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости. По данным ведомства, администрация магазина не обеспечила безопасность клиентов: на ступеньке и полу не было контрастной маркировки.
Решение суда находится под контролем прокуратуры.