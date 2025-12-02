Суд обязал магазин выплатить компенсацию тюменцу, упавшему на скользкой плитке

Голышмановский районный суд обязал магазин «Магнит» в селе Аромашево выплатить 350 тыс. рублей местному жителю за травму, полученную на скользкой плитке, сообщили в прокуратуре Тюменской области. Инцидент произошел в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокуратура выяснила, что пришедший за покупками пенсионер, инвалид третьей группы, поскользнулся на кафеле при входе в магазин и упал. Он получил закрытый оскольчатый перелом левой бедренной кости. По данным ведомства, администрация магазина не обеспечила безопасность клиентов: на ступеньке и полу не было контрастной маркировки.

Решение суда находится под контролем прокуратуры.

Ирина Пичурина