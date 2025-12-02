В Северском районе по десяти адресам обнаружили обломки БПЛА

По десяти адресам на территории Северского района нашли обломки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

В результате попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов гражданской инфраструктуры в ночь на 2 декабря в станице Северской повреждены семь частных домов. Во всех разбиты одно или несколько окон. Обломки БПЛА также упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.

«Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 2 декабря дежурными средствами ПВО над регионами России перехватили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Среди них 8 — над Краснодарским краем, 3 — над акваторией Черного моря и 6 — над территорией Республики Крым.

Кроме того, введенные в течение прошедшей ночи временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Краснодара и Сочи. За это время на запасной аэродром ушли три самолета, направлявшиеся в Сочи.

Алина Зорина