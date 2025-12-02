Ростовская область заняла второе место в ЮФО по участию в оценке ИТ-компетенций

За пять месяцев работы национальной системы оценки ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры, более 3,8 тыс. жителей Ростовской области проверили свои навыки. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, среди 11 тыс. участников из ЮФО успешно подтвердили свои цифровые навыки более двух тыс. человек, что составляет 21%. Лидером по числу участников стал Краснодарский край — пять тыс. человек, из них 20% успешно сдали тестирование. Ростовская область заняла второе место с 3,8 тыс. участников, 22% которых получили отметку в резюме об успешной сдаче. Волгоградская область замыкает рейтинг с 1,5 тыс. участников, 19% из них подтвердили компетенции.

«ИТ-отрасль выходит за рамки традиционного технологического бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на специалистов. Остальную часть составляют финансовый сектор (10%), розничная торговля (7%), услуги для бизнеса (6%) и строительство (4%). Это говорит о том, что наша экономика уже находится на продвинутом этапе цифровизации, а ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес»,— прокомментировала Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО.

Сегмент рынка, связанный с искусственным интеллектом, растет экспоненциально благодаря генеративным технологиям. Бизнес переходит от поверхностных инвестиций в использование ИИ к осмысленному построению устойчивой ИТ-инфраструктуры.

«Происходят реальные внедрения, и в следующем году мы увидим еще больший спрос на новые ИИ-компетенции», — заметила Качанова. «Соискатели также реагируют на развитие технологии. Навыки, связанные с искусственным интеллектом, указывают в своих резюме на hh.ru уже более 250 тыс. специалистов. Уровень этих компетенций еще предстоит оценить и развивать».

Валентина Любашенко