Автобусы на Советском проспекте следуют с задержками из-за трехкилометровой пробки

В связи с затором длиной около 3 км на Советском проспекте в Санкт-Петербурге автобусы №115, №115А, №189, №327 и №328 следуют с задержками от 30 минут. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок» утром 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

По данным сервиса «Яндекс Карты», наиболее сильный затор на Советском проспекте образовался на участке от пересечения улицей Полины Осипенко до пересечения с Гудиловской улицей.

Также пробка образовалась при движении в обратную сторону — на участке от Славянского моста до дома по адресу: Советский проспект, 43. На остальных участках магистрали свободное движение сменяется «желтыми» пробками.

Артемий Чулков