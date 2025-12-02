На Дону выявили нарушение норм обработки посевов пестицидами

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружило превышение норм применения агрохимикатов индивидуальным предпринимателем из Целинского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе мониторинга данных в системе ФГИС «Сатурн» специалисты установили, что фермер обработал посевы озимой мягкой пшеницы и ярового ячменя пестицидом «Каратошанс» в дозировке 0,3 л/га.

«Согласно действующему каталогу разрешенных в России агрохимикатов, данный препарат можно применять в дозировке 0,1-0,2 л/га для озимой пшеницы и 0,15-0,2 л/га для ярового ячменя»,— пояснили в сообщении.

За нарушение регламента использования пестицида предпринимателю объявили предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований. Ему предложили принять меры для исправления ситуации.

Валентина Любашенко