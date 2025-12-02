Во Владикавказе обновили сеть водоснабжения на 46 улицах

Во Владикавказе в 2025 году завершили обновление системы водоснабжения на 46 улицах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, в 2024 году реконструкцию провели на 32 улицах столицы республики и заменили почти 10 тыс. м водопроводных труб. Вместе с тем продолжается модернизация Балтинского водовода, который снабжает всю правобережную часть города. Замена устаревшей инженерной системы проходит в два этапа.

Специалисты также заменяют старый водопровод на улице Сады Шалдона. На участке от Карцинского шоссе до улицы Пушкинская проложат более 600 м новых труб. После окончания работ специалисты восстановят поврежденное дорожное покрытие.

Константин Соловьев