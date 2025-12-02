Александр Бастрыкин потребовал доклад о рабском труде на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудники Следственного комитета России расследуют случай многолетнего принудительного труда мужчины, работавшего без зарплаты, лишь за еду, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации правозащитников, 53-летний Сергей Шабунов попал в рабство в 2013 году после приглашения в Дагестан на кирпичный завод. Позже его перевезли на хутор Барсуковский в Ставропольском крае, где он жил в неотапливаемом помещении, ухаживал за скотом и получал в пищу только лапшу быстрого приготовления. Мужчине регулярно наносили телесные повреждения, забрали документы, а пенсию по инвалидности оформлял и присваивал хозяин. За 12 лет эксплуатации он не получил ни копейки заработанных средств.

Правоохранители получили анонимное сообщение и после вмешательства волонтеров вызвали полицию. Потерпевший сначала был напуган и не предъявлял претензий. В настоящее время Следственный комитет по СКФО проводит процессуальную проверку, ситуацию взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад с результатами расследования. По предварительным данным, работник подвергался эксплуатации около 12 лет без оплаты, фактически находясь в рабстве, что подтверждают свидетели и правозащитники.

Дело получило широкую огласку после публикаций в СМИ летом 2025 года. В регионе ранее также фиксировались случаи эксплуатации людей в сельскохозяйственных и промышленных секторах, причем жертвы нередко оставались без документов и возможности защитить свои права. Комплексный характер проблемы трудового рабства на Юге России вызвал резонанс на федеральном уровне.

Станислав Маслаков