На Дону два человека пострадали в произошедшем из-за тумана ДТП

На трассе «Новошахтинск — Гуково» в Красносулинском районе накануне вечером, 1 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, 41-летний водитель Haima M3 при обгоне в условиях недостаточной видимости из-за тумана допустил столкновение со встречным Chery M11 под управлением 24-летнего водителя, а затем с попутным КамАЗом.

В результате происшествия пострадали водители Haima и Chery. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Константин Соловьев