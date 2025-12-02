Жительницу Урала отправили в колонию на пять лет за мошенничество с турпутевками

В Нижней Туре (Свердловская область) суд назначил пять лет колонии Светлане Ставровой за мошенничество с туристическими путевками — потерпевшими по делу стали 39 человек, сообщили в областной прокуратуре. Она признана виновной по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере).

Фото: Прокуратура Свердловской области Светлана Ставрова

Суд установил, что с марта 2021 года по сентябрь 2023 года индивидуальный предприниматель похищала деньги клиентов, не намереваясь исполнять обязательства по бронированию и приобретению путевок. Таким образом она похитила более 3,2 млн руб.

Ставрова полностью признала вину. Также городской суд запретил ей заниматься туристическими услугами на 2,5 года. Исполнение наказания отложено до достижения ребенком Ставровой возраста 14 лет. Удовлетворены иски ряда пострадавших о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

Ирина Пичурина