В РЖД пообещали выплатить пассажирам опоздавшего «Сапсана» компенсацию

Пассажиры «Сапсана» на маршруте Санкт-Петербург — Москва, вынужденного остановиться из-за технической неисправности вечером 1 декабря, получат компенсацию за задержку в размере половины стоимости проезда.

Для ее получения необходимо заполнить соответствующую форму на официальном сайте РЖД. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле.

Отметим, что после инцидента на перегоне Тосно – Ушаки пассажиров скоростного поезда № 785 пересадили в резервный состав, он прибыл в столицу с задержкой — около четырех часов утра 2 декабря.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что утром 6 ноября пять электричек выбились из расписания на Московском направлении ОЖД. Пассажирам пришлось ждать до получаса.