В Ростове-на-Дону один человек пострадал при пожаре в доме на улице Миронова

В Ростове-на-Дону накануне вечером, 1 декабря, произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Миронова, 3/2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Очагом пожара стали домашние вещи, огонь распространился на площади 10 кв. м. Спасатели эвакуировали из многоэтажного дома 30 человек. В результате происшествия пострадал один человек, его передали медикам. К тушению привлекли семь единиц техники и 21 человека.

Константин Соловьев