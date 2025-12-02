Идущий на Петербург антициклон прекратит осадки после обеда 2 декабря

Северо-западная периферия обширного барического максимума сформирует погоду в Петербурге 2 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В такой ситуации к берегам Невы будут поступать влажные и относительно теплые воздушные массы.

Это сделает погоду преимущественно облачной, в начале дня местами пройдут небольшие дожди. Температурные показатели вновь существенно превысят климатические рамки, воздух прогреется до 3-5 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов