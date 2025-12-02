Суд взыскал с «Северной столицы» 26 млн рублей по делу о поставке корма для рыб

Пулковская таможня вернула в российский бюджет более 26 млн рублей, незаконно выведенных за границу, сообщает «Деловой Петербург». Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску таможни признал недействительной сделку между местной фирмой «Северная столица» и польской компанией GRT Handel.

Суд установил, что контракт на поставку корма для рыб был фиктивным. Несмотря на авансовый платеж в размере почти 400 тыс. евро, товар так и не поступил, а большая часть средств не вернулась. В ходе проверки выяснилось, что учредитель петербургской компании Роман Дмитриев был «номинальным» лицом, а сама организация не являлась участником внешнеэкономической деятельности.

На основании решения суда «Северная столица» обязана выплатить государству 26,15 млн рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях. Эксперты отмечают, что подобные схемы с выводом средств под видом неисполненных внешнеторговых контрактов остаются распространенными.

Согласно данным «Контур.Фокус», «Северная столица» зарегистрирована в 2015 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля сантехническим оборудованием.

Андрей Маркелов