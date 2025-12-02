Сухум в остатке

Краевые власти определились с программой субсидирования авиарейсов на 2026 год. В список не попали несколько рейсов, ранее одобренных Росавиацией. При этом власти готовы субсидировать рейсы в Ярославль и Горно-Алтайск. Помимо этого, минтранс расширяет субсидируемую международную программу: кроме рейсов в Минск, появится новое направление — в столицу Абхазии. Участники туристического рынка считают, что это направление будет востребованным у пермяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2026 год. Приказы опубликованы на сайте министерства. Согласно документам, в перечень субсидируемых из федерального бюджета маршрутов попали 10 направлений: Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск и Усинск. «Это наиболее востребованные населением Пермского края направления, согласно пассажиропотоку 2025 года»,— пояснили „Ъ-Прикамье“ в министерстве транспорта Пермского края.

Отметим, что ранее Росавиация публиковала список субсидируемых рейсов, в нем значилось 12 направлений из Перми — в итоговый список не попали рейсы в Краснодар и Нарьян-Мар. «По данным маршрутам не было подтверждения со стороны авиаперевозчиков на выполнение полетов, поэтому софинансирование этих направлений не было предусмотрено в бюджете Пермского края. Однако после необходимых согласований данные направления позднее планируется включить в приказ минтранса Пермского края»,— уточнили в ведомстве. Помимо этого, ни в один из списков не попали рейсы в Новый Уренгой, которые субсидировались из краевого бюджета в прошлом году.

В перечень регионального минтранса на следующий год также вошли два направления, несофинансируемых из федерального бюджета, — в Ярославль и Горно-Алтайск.

«В 2025 году новыми направлениями из Перми стали Ярославль и Горно-Алтайск. Они не были отобраны Росавиацией на софинансирование. Но по этим направлениям в 2025 году средний показатель загрузки составляет 75–80%, что говорит об их востребованности. В связи с этим решено продолжить полеты в данные города за счет субсидирования из краевого бюджета»,— рассказали в минтрансе.

Кроме того, минтрас расширяет программу международных субсидируемых рейсов. Помимо рейсов в столицу Беларуси, власти планируют организовать полеты в Сухум (Абхазия): согласно приказу минтранса, в следующем году планируется шесть таких рейсов. Сумма субсидий на один рейс из краевого бюджета запланирована в объеме 1,759 млн руб. «В связи с реконструкцией аэропорта Сухума принято решение об организации полетов в Абхазию — одно из популярных мест отдыха жителей региона»,— подчеркнули к краевом министерстве и пояснили, что сейчас на субсидируемые регионом маршруты (в Ярославль, Горно-Алтайск, Минск и Сухум) проводится отбор авиаперевозчиков. О победителях будет известно в 20-х числах декабря.

Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, в следующем году на субсидирование авиарейсов планировалось направить 218,9 млн руб. В текущем году на эти же цели было заложено свыше 330,3 млн руб. Краевые власти планировали субсидировать рейсы по 14 направлениям. В итоговый список из ранее заявленной программы не попали полеты в Тюмень и Новый Уренгой. Также власти рассматривали возможность открыть субсидируемые рейсы в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ, и продолжится субсидирование рейсов в Минск.

Отметим, что не на все заявленные направления в прошлые годы находились перевозчики, а в ряд городов полетная программа прекращалась из-за малой загрузки бортов. Так, в сентябре прошлого года компания «ЮВТ Аэро» прекратила вылеты в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул. Чуть позже авиаперевозчик «Икар» остановил полетную программу во Владикавказ, а Nordwind — в Махачкалу.

Участники туристического рынка считают, что рейсы в Абхазию будут популярны у пермяков. Директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев говорит, что рейсы однозначно будут востребованы при адекватной цене. «У нас очень любят Абхазию»,— уточнил эксперт и отметил, что спрос на это направление только сезонный — популярностью будет пользоваться только летняя программа.

Ольга Шведова, директор «Бутика путешествий», считает, что появление прямого рейса в Абхазию будет удобнее путешественникам, которые ранее вынуждены были летать до Сочи, а затем пересекать границу. Она считает, что появление рейса разгрузит и сочинский аэропорт. «Приживется ли этот рейс, будет зависеть от покупательского спроса»,— отметила она.

Ирина Суханова