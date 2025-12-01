Главные новости за 1 декабря. Новороссийск

В Новороссийске днем 1 декабря произошло возгорание на мусорном полигоне «Терра-Н». Информацию подтвердили в пресс-службе администрации города.

На реконструкцию набережной в районе улицы Курзальной в Геленджике выделили более 308 млн руб. Работы планируется завершить осенью следующего года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ по объектам КТК в Новороссийске. Он назвал ситуацию «вопиющей».

МИД Украины предоставило свой ответ на протест Казахстана после атаки по объектам Каспийского трубопроводного консорциума.

Анапа и Геленджик вошли в список самых теплых городов России по данным за 1 декабря.

В Южной Озереевке завершили строительство газопровода. По данным администрации Новороссийска, реализация проекта позволит газифицировать более 70 частных домов в селе.