Бюджет Ярославской области на следующий год будет увеличен

Правительство Ярославской области внесло в региональную думу 149 поправок к проекту бюджета на 2026-2028 годы. Изменения направлены на развитие инфраструктуры, здравоохранения и транспорта, а также на социальную поддержку.

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что около 250 млн рублей выделят на строительство модульного здания Ивановской школы в Борисоглебском округе. «Наибольшее число корректировок касается сферы здравоохранения. 40 млн рублей запланировано на ремонт территорий медицинских организаций, 25 млн рублей – на развитие хирургической службы в Рыбинске и 12 млн рублей – на обновление 3,5 тысячи компьютеров врачей, в частности, на замену жестких дисков»,— уточнил Михаил Евраев.

Дополнительно 102,2 млн рублей выделят на работу единой информационной системы здравоохранения. На транспорт, по словам Михаила Евраева, планируют выделить 637 млн руб., эти средства пойдут на покупку в лизинг троллейбусов и электробусов. В 2027-2028 годах на эти цели выделят по 850 млн руб. ежегодно. На пожарную службу направят 42 млн руб. на пять новых машин, которые могут приобрести в Белоруссии.

Изменения в проект бюджета связаны с распределением дополнительных федеральных средств в размере 13,3 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования для Ярославской области в 2026-2028 годах составит 71,6 млрд рублей.

Доходы региональной казны в 2026 году запланированы на уровне 155,7 млрд рублей, а расходы — 156,1 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность. Почти половина всех расходов в 2026 году будет направлена на образование, здравоохранение, культуру и спорт.

Антон Голицын