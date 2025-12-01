В Ростовской области мужчину судят за застреленных лосей

Прокуратура Ростовской области направила в суд уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Ведомство Милютинского района утвердило обвинительное заключение в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса России (незаконная охота).

По версии следствия, в сентябре минувшего года на берегу реки в ст. Селивановской обвиняемый застрелил двух лосей. Разрешения на добычу животных у него не было. Действия браконьера нанесли охотничьим ресурсам России особо крупный ущерб на сумму 160 тыс. руб.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко